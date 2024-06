Schaden an Triebwerk Flugzeug lässt 50 Tonnen Kerosin über Saarland und Pfalz ab

Demnach meldete die Boeing 747-4R7F, deren Ziel eigentlich Johannesburg in Südafrika war, bereits beim Start in Luxemburg einen Schaden am Triebwerk, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Donnerstag mitteilte. Deshalb musste die Maschine umdrehen und zurückkehren. Dabei ließ man aus Sicherheitsgründen die 50 Tonnen Treibstoff in etwa 4,3 bis 5,5 Kilometern Höhe in die Atmosphäre ab.