Bahnverkehr zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz betroffen Entschärfung gescheitert – Fliegerbombe muss gesprengt werden

Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg sorgt für Turbulenzen. Sie wurde bei Bauarbeiten auf dem Gelände einer zukünftigen Batteriezellfabrik in Kaiserslautern-Einsiedlerhof gefunden. Eigentlich sollte die Bombe am Mittwoch, 6. September, entschärft werden. Der Kampfmittelräumdienst machte sich an dem 125 Kilogramm schweren Blindgänger zu schaffen.