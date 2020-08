Interview : Bitte mehr Respekt vor Fledermäusen

Eine Fledermaus der Art Großes Mausohr – fast sieht es aus, als würde sie (oder er) grinsen. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Die Biologin und Fledermaus-Expertin wünscht sich von Menschen eine andere Haltung gegenüber den Meisterfliegern.

Von Samstag auf Sonntag findet die Internationale Fledermausnacht, die „Batnight“, zum 24. Mal statt. Ausgerufen wird sie vom Europäischen Büro für Fledermausschutz „Eurobats“. Im Saarland bietet die Ortsgruppe St. Ingbert eine Wanderung an, die allerdings schon ausgebucht ist. Die Biologin Dr. Christine Harbusch ist Fledermausexpertin und erforscht seit vielen Jahren das Vorkommen und die Verbreitung der Nachtschwärmer im Saarland.

Wie bewerten Sie die Situation für Fledermäuse im Saarland?

Hilfe bei Notfällen Bei Notfällen mit Fledermäusen helfen Christine Harbusch, Tel. (0 68 65/939 33), Markus Utesch, Tel. (0 68 33) 173 02 50 oder Dirk Gerber, Zentrum für Biodokumentation, Tel. (06 81) 501 34 66. Hilfe bietet auch die Auffang- und Pflegestation für Säugetiere in Eppelborn:

Tel: (06 81) 971 28 39 oder (0160) 98 94 98 66.

HARBUSCH Zwiespältig. Den allgemeinen generalistischen Arten wie Zwergfledermäusen geht es soweit gut, aber die Spezialisten wie Mausohren, von denen es im Saarland nur sechs bekannte Kolonien gibt, haben entsprechend eher Probleme. Es handelt sich um große Tiere, die große ungestörte Dachräume und Platz brauchen. Auch damit die Jungtiere hier fliegen lernen können. Deshalb haben sie mehr Probleme als die Zwergfledermäuse, die in kleinen Spalten oder Verschalungen Quartier beziehen können. Vor allem Gebäudesanierungen und Wärmedämmungen erschweren das Leben der gebäudebewohnten Arten.

Was erwarten Sie denn von Bürgern, die Fledermäuse in oder an ihrem Haus entdecken?

HARBUSCH Toleranz. Neulich wurde ich gerufen, weil sich Fledermäuse an der Dachverblendung einer Garage niedergelassen hatten. Also an einer Stelle, die niemanden wirklich stören muss. Und dennoch gab es Bedenken, dass hier Kot auf den Boden fallen könnte. Dabei birgt der keinerlei Gefahren und ist sogar als Blumendünger geeignet. Ich denke, wir müssen von diesem Sauberkeitsdenken wegkommen.

Aber Fledermäuse können doch Tollwut übertragen?

HARBUSCH Nur die Breitflügelfledermaus und die Wasserfledermaus, die bei uns kaum relevant ist. Bei der Breitflügelfledermaus ist beim Auffinden von Tieren jedoch Vorsicht geboten und man sollte sie – wie alle Wildtiere auch – nicht ohne Handschuhe anfassen. Bei allen anderen heimischen Arten wurde die Fledermaustollwut bisher nicht nachgewiesen. Es gibt hier halt viele Fehlinformationen. Auch bei dem Covid-19-Virus ist noch nicht bewiesen, wo genau er herkommt. Wenn er tatsächlich ursprünglich von einer chinesischen Fledermaus stammt, dann ist ganz klar, dass er sich über einen anderen Zwischenwirt weiterentwickelt hat.

Was wünschen Sie sich, damit Fledermäuse im Saarland wieder bessere Lebensgrundlagen finden?

HARBUSCH Neben Toleranz und Akzeptanz vor allem naturnahe Gärten, keinen Steinschotter! Dass man den Rasen nicht ständig mäht und blumenreiche Wiesen und einheimische Hecken (also keinen Kirschlorbeer und Thuja) zulässt. Denn Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von Insekten und fressen oft Mücken. Davon sind die Leute dann natürlich ganz begeistert.

Helfen auch Nistkästen?

HARBUSCH Das kommt darauf an, welche Typen man verwendet. In unseren besiedelten Bereichen, an Gebäudeumgebungen, sind die Flachkästen eher sinnvoll und werden eher angenommen. Von den runden, die einen Baum nachempfinden, müsste man mehrere in Gruppen aufhängen. Die wären eher für Wälder oder Obstwiesen geeignet. Grundsätzlich ist aber wichtig, auch Dachräume zugänglich zu halten, indem man kleine Öffnungen, Fenster und Spalten offen lässt. Da kann man schon einiges tun.

Was fasziniert Sie eigentlich an Fledermäusen?