Regionaler Leitartikel Dem Kostenargument nicht auf den Leim gehen

Ein beliebtes Argumentationsmuster der Landesregierung geht so: Wir sanieren schon den Pingussonbau (und dazu das ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Finanzministerium): Da können wir nicht auch noch das Denkmal Finanzamt sanieren. Wer so argumentiert, dem ist die Zustimmung der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung gewiss. Man kann schließlich nicht alles machen. Also sollen sich die Denkmalschützer zufrieden geben. Ist das nicht ein fairer Kuhhandel? Großer Beifall. Verständlicherweise.