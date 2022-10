Sieger kommt aus Wolfsburg : Saarländer geht im Finale des Wettbewerbs „Koch des Jahres“ leer aus

Bonn/Saarbrücken Im Finale des Wettbewerbs „Koch des Jahres“ hat es Souschef Paul Decker vom Lumi Restaurant der Seezeitlodge Gonnesweiler nicht unter die besten drei Köche geschafft. Wer sich in Bonn die Spitzenplatzierungen sichern konnte.

Paul Decker, Souschef vom Lumi Restaurant der Seezeitlodge Gonnesweiler, kann sich am Montag (17. Oktober) in Bonn jedoch mit seinem Menü keinen Platz auf dem Treppchen ergattern. Mit einem 16 Euro Warenwert und einem festgelegten Warenkorb mit Fisch, Ente, Marone und Hagebutte ging es für die Finalisten seit dem Morgen im 25-Minuten Takt an den Start. Nach fünf Stunden wurde das Menü serviert.

Diese Köche stehen auf dem Treppchen

Nach dem Gutachten durch die Jury-Teams standen am Abend die Platzierungen fest. Der dritte Platz geht an Küchenchef Nicklas Oberhofer vom Epoca by Tristan Brandt – Waldhaus Flims Wellness Resort in der Schweiz. Der zweite Platz geht an Küchenchef Francesco D’Agostino vom Gioias Restaurant & La Casita in Rheinau, der bereits einige Minuten vorher den Nachhaltigkeitspreis des Wettbewerbs erhalten hat. Der erste Platz und somit 5000 Euro Preisgeld gehen an Souschef Marvin Böhm vom Restaurant Aqua – The Ritz Carlton in Wolfsburg.