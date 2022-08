Feuer in Saarbrücker Wertstoffhof : Müllpresse der ZKE in Malstatt in Brand geraten

Müllpresse der ZKE in Malstatt in Brand geraten

Saarbrücken In Saarbrücken hat auf einem Wertstoffhof eine Müllpresse Feuer gefangen. Die genaue Brandursache ist unklar. Der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) hat aber eine Vermutung – und richtet deshalb einen Appell an die Nutzer seiner Einrichtungen.

Auf dem Wertstoffhof des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebs (ZKE) in der Wiesenstraße in Saarbrücken-Malstatt ist am Mittwochnachmittag, 24. August, eine Sperrmüllpresse in Brand geraten.