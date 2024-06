Von Heidebeat bis Rocco del Schlacko Der Festivalsommer im Saarland – die Termine im Überblick

Auch dieses Jahr findet wieder das „Lucky Lake“ in Losheim am See statt. Am 31. August heißt es wieder elektronische Musik direkt am Badesee mit Headlinern wie Pappenheimer und Lexy & K-Paul auf insgesamt zwei Bühnen. Zudem bietet das Festival einen Shuttlebus aus Saarbrücken, Trier und Merzig an, der die Besucher hin- und zurück bringt.