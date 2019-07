Bilanz der Polizei : Feste im Saarland weitgehend friedlich verlaufen

Saarbrücken/Saarlouis Die Sicherheitsdebatte im Saarland mit Blick auf die Personalsituation der Polizei erhält durch die großen Stadtfeste des Wochenendes keinen neuen Zündstoff.

Das Altstadtfest in Saarlouis und das Nauwieser Fest in Saarbrücken mit tausenden Besuchern verliefen laut Polizei weitgehend friedlich. Ein Brief des Saarlouiser OBs Peter Demmer (SPD) an Innenminister Klaus Bouillon (CDU) nach Vorfällen mit randalierenden Jugendlichen hatte eine Debatte um die Sicherheit ausgelöst.