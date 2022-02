Serie Die beliebtesten Cafés und Konditoreien im Saarland : Gaumenfreuden und Nostalgie im Café Maria in Stennweiler

Foto: Thomas Reinhardt 38 Bilder Nostalgie und Gaumenfreuden im Café Maria

Schiffweiler-Stennweiler In einem alten, aufwendig restaurierten Bauernhaus in Stennweiler betreibt Manuela Seitle das Café Maria. In prächtigem, urgemütlichem Ambiente werden feine Leckereien angeboten.

Das muss man sich mal vorstellen: Sie haben sich entschlossen, ein Café zu übernehmen. Monatelang wird alles vorbereitet, viel Zeit und Geld investiert. Dann die Eröffnung, große Freude, alles klappt, positive Resonanz. Und rund sechs Wochen später passiert es. Corona und Lockdown. Im Café dürfen keine Gäste mehr bewirtet werden. Ein Albtraum.

Michaela Seitle und ihre Familie haben ihn erlebt. Am 2. Februar 2020 übernahmen sie als Pächter das Café Maria in Schiffweiler-Stennweiler. Sechs Wochen später kam der Lockdown. „Das war natürlich ein Schock“, blickt die 1971 in Heiligenwald geborene Frau zurück. Doch Familie Seitle ließ sich nicht unterkriegen, stellte auf Außer-Haus-Verkauf um. Und die Kunden hielten ihr die Treue. „Unsere Stammgäste haben zu uns gehalten, das war natürlich wunderbar und hat uns sehr geholfen.“

Info Die Namensgeberin des Cafés Die letzte Bewohnerin des Bauernhauses war Maria Cymmor, geborene Wälder. Sie wurde am 30. Juli 1914 in Stennweiler geboren und starb am 1. Juli 2010 in Ottweiler. Obwohl sie ihren Ehemann und zwei Söhne verlor, hat Maria ihren Mut und ihren Lebenswillen nie verloren. „Sie war eine Legende von Stennweiler“, berichtet die heutige Hausbesitzerin Katja Decker. Jeder im Ort habe sie gekannt, sie sei eine beliebte, lebensfrohe Frau gewesen, die anderen Menschen Mut zugesprochen und auf allen Festen gesungen haben. Ihr zum Andenken trägt das Nostalgiecafé in Stennweiler den Namen Café Maria.

Das Café Maria ist ein Unikat. Und Michaela Seitle eine liebenswerte Gastgeberin. Man spürt die Begeisterung und das Herzblut, das in ihrer Arbeit steckt. „Hier ist nichts normal“, sagt sie lachend. Das fängt beim Ambiente an und setzt sich bei den Kuchen und Torten fort. Die Stücke, die hier serviert werden, sind mächtig. Sie sind höher und breiter als sonst üblich. „Wir mögen das so und unsere Kunden auch“, erklärt die Chefin. „Eine ganze Torte ergibt bei uns manchmal nur elf oder zwölf Stücke, sonst sind 16 normal.“

Ebenso großzügig wie die portionen ist das Café selbst. Es ist in einem alten Bauernhaus aus dem Jahre 1710 untergebracht. „Es ist das älteste Haus in Stennweiler“, erklärt Katja Decker, die Besitzerin. Sie hat das Anwesen 2013 gekauft, bis 2015 umfassend und stilvoll renoviert und liebevoll als Nostalgiecafé eingerichtet. An Muttertag 2016 war Eröffnung. „Ein Café betreibt man auf Dauer nicht als Hobby“, sagt Katja Decker, Inhaberin und Geschäftsführerin einer Weiterbildungsfirma. Und so suchte sie eine Pächterin – und fand sie mit Michaela Seitle. „Wir unterstützen uns gegenseitig, wir sind gut zusammengewachsen“, so Katja Decker.

Das beliebte Nostalgiecafé ist im ehemaligen Stall untergebracht. Über eine lange Holztreppe geht es vom Erdgeschoss nach oben und dort erwartet die Gäste ein großer, hoher Raum mit mächtigem Holzgebälk und Sandsteinmauern. Das Gebälk ruht auf einer Seite auf hübsch tapezierten Säulen, die Bodenfliesen sind in Holzoptik gestaltet, alles schön dekoriert – das Ganze wirkt sehr einladend, gemütlich und mit Stil. Rund 60 Plätze stehen zur Verfügung.

Hier gibt es ab 9 Uhr leckeres Frühstück mit überwiegend regionalen Produkten. Die Backwaren kommen von der Bäckerei Roland Schaefer aus Illingen-Welschbach, die Wurstwaren von der Metzgerei Maaß in Schiffweiler, der Käse aus der Käserei Hirztaler, Eier von Landwirt Rose, Honig von Imker Heinz Groß. Wir haben das Frühstück „Sowohl als auch“ probiert: Zwei Sorten Schnittkäse, zwei Sorten Wurst, Butter, zwei Brötchen, Kaffee und ein Glas Orangensaft, alles von sehr guter Qualität und das für günstige 6,90 Euro.

Michaela Seitle hat drei Berufe erlernt, erzählt sie, Friseurin, Qualitätsdatentechnikerin und Eventplanerin. „In unserer Familie sind Hobbybäcker und Köche und so habe ich mich entschlossen, das Café zu übernehmen.“ Unterstützt wird sie von ihrem Mann Christian und von ihrer Mutter Elke. Tochter und Mutter backen die Kuchen und Torten. Zwischen fünf und 20 Sorten werden angeboten. „Zum Teil handelt es sich um alte Familienrezepte, die wir umgefriemelt haben“, erklärt die Pächterin. Beliebt seien vor allem der Apfelkuchen mit Frischkäse und gerösteten Mandeln, die Schwarzwälderkirsch- und besonders die Eierlikörtorte. „Von der müssen wir für sonntags immer zwei backen, da reicht eine nicht.“ Probiert haben wir auch die Himbeertorte und den Frankfurter Kranz, alle sehr fein. Kompliment.

Derzeit hat das Café Maria nur vormittags geöffnet, im Frühjahr (voraussichtlich ab März) sollen auch wieder nachmittags von 15 bis 18 Uhr Gäste bewirtet werden. Sonntags gibt es die leckeren Sachen von 9 bis 18 Uhr durchgehend. Schon jetzt freuen sich Michaela Seitle und ihr Team auf die warme Jahreszeit. Dann geht es im Biergarten vor dem Haus mit zirka 100 Plätzen rund, im Schatten des großen Nussbaumes („unser großer Sonnenschirm“) werden dann auch wieder Flammkuchen- und Grillabende veranstaltet.

Die Gäste im Café Maria kommen von überall her, sagt Michaela Seitle, aus dem Saarland, aber auch aus Rheinland-Pfalz, zum Beispiel aus Zweibrücken oder Birkenfeld. „Wir hatte auch schon einen Bus von der Mosel, einen kompletten Kirchenchor mit rund 30 Leuten, oder auch Wandergruppen mit zehn bis 15 Personen.“ Die Qualität, das besondere Ambiente und die Herzlichkeit haben sich in den letzten Jahren herumgesprochen. Auch weil Michaela Seitle an sich und ihr Team hohe Ansprüche stellt: „Wenn uns Gäste zum ersten Mal besuchen, dann sollen sie beim Rausgehen das Gefühl haben, dass sie schon lange hierher kommen.“