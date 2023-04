Contra: Feiertage müssen bleiben Feiertage abschaffen? Warum die Forderung völlig daneben ist

Wer weiß schon noch so genau, was sich zu Pfingsten angeblich zutrug? Oder was Fronleichnam zu bedeuten hat? In einem Land, in dem Menschen zu Hunderttausenden jährlich den beiden großen Kirchen den Rücken kehren – 2022 war schon wieder ein Rekord-Austrittsjahr –, bei Gottesdiensten und Messen Pfarrerin oder Pastor oft nur noch ins Leere predigen, was spricht da schon noch dafür, etwa Mariä Himmelfahrt als Feiertag zu belassen. Für die meisten ist das bloß noch ein freier Tag. Das Warum interessiert nicht (mehr).