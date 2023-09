„Desolate Personalsituation“ Dann „wäre das Saarland aufgeschmissen“ – Gewerkschaft der Polizei übt massive Kritik nach FCS-Spiel

Der Landesvorsitzende der GdP, Andreas Rinnert, fasste die Probleme in der Pressemitteilung zusammen: „Wir sind nach vielen Gesprächen mit den eingesetzten Kolleginnen und Kollegen im Rahmen unserer Einsatzbetreuung vor Ort wirklich betroffen von der aktuellen Situation. Gerade die Kurzfristigkeit, mit der die Kolleginnen und Kollegen hier einmal mehr konfrontiert werden, ist in einem „familienfreundlichen Unternehmen“, wie sich die saarländische Polizei selbst bezeichnet, nicht vermittelbar. Ohne die bemühten Führungskräfte und Einsatzplaner, die Fremdkräfte und die Kollegialität unserer Polizistinnen und Polizisten, die sich trotz dieser Widrigkeiten ein ums andere Mal in den Einsatz schleppen, wäre das Saarland aufgeschmissen. Wir sehen uns leider in unserer Kritik von Anfang August bestätigt: unsere Einsatzkräfte kommen nicht mehr aus den Stiefeln, wir haben zu wenig Personal für zu viel Einsatzbelastung. Wir sind hier nicht am, sondern bereits deutlich überm Limit!“.