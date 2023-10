Traumjob beim FC Bayern München Der Saarländer, dem die Bayern-Stars vertrauen

Exklusiv | Saarbrücken/München · Am Mittwoch kommt der große FC Bayern nach Saarbrücken. Auch Sonny Scherer wird dann wieder mal in seiner Heimat sein. Der Saarländer kennt die Fußball-Stars des deutschen Rekordmeisters so gut wie kaum ein anderer. Er hat in München einen sehr besonderen Job: Er erfüllt Wünsche von Neuer, Kane & Co.

30.10.2023, 09:46 Uhr

Sonny Scherer (links) vor wenigen Tagen mit Bayern-Kapitän Manuel Neuer, der am Samstag sein Comeback feierte. Foto: Scherer

Wenn Bayerns neuer Super-Stürmer Harry Kane nicht weiterweiß, wenn er eine Frage hat zu seinem neuen Leben in München, schreibt er Sonny Scherer eine WhatsApp. Oder ruft ihn direkt an. Auch früh am Morgen oder spätabends. Sonny Scherer kümmert sich dann. Mindestens für die kleinen Sorgen des Alltags hat der 54-Jährige, der fünf Sprachen spricht, immer eine Lösung parat. Er hört zu, gibt Tipps, erfüllt Wünsche.