Corona macht Fastnacht ein Strich durch die Rechnung : Karnevalisten eröffnen Session erstmals digital

Bexbach Statt dem gewohnten Start in die neue Karnevalssession wird es am 11. November eine digitale Eröffnung des närrischen Treibens geben.

Närrisches Feiern auf Plätzen und Straßen zum Start in die neue Karnevalssession fällt an diesem 11. November wegen der Corona-Pandemie aus: Daher lädt der Bund Deutscher Karneval (BDK) zur bundesweit ersten digitalen Eröffnung der Session ein, die rund um den offiziellen Startschuss um 11.11 Uhr stattfinden soll. „Wir wollen in diesen Zeiten trotzdem präsent sein und die Freude in die Wohnzimmer bringen“, sagte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Montag in Bexbach. Es sei aber kein Aufruf zum Partymachen.