„M'r sin nit so“-Sitzung Rassistische Begriffe in Büttenrede: Prominentes Mitglied verlässt Elferrat während Sitzung

Saarbrücken · Die Fastnacht 2024 im Saarland war von Kontroversen rund um das Thema Rassismus geprägt. Was bisher kaum jemandem auffiel: Auch bei der Kappensitzung der Karnevalsgesellschaft 'M'r sin nit so' ploppte das Thema auf, sodass ein prominentes Mitglied des Elferrats demonstrativ seinen Platz verließ. Wie das Mitglied sich äußert – und was der Künstler dazu sagt.

16.02.2024 , 16:19 Uhr

Die Büttenrede von Jens Gablers „Knauber Kurt“ kam nicht bei allen gut an. Foto: BeckerBredel

Die diesjährige Fastnachtssession im Saarland wurde in der öffentlichen Wahrnehmung von der Diskussion um den Theleyer Karnevalsverein überschattet. Die Narrekäpp Helau Mildau hatten für ihre Kappensitzung zunächst das rassistische Motto „Zigeuner, Mohrenkopf und Winnetou“ gewählt, ruderten aber nach massiver Kritik zurück.