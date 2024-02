Fastnachter wegen Umzügen in Sorge Wie viel wird es am Rosenmontag im Saarland regnen?

Grau und trist bleibt es auch am Samstag. Am Nachmittag kann zeitweise regen. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. Am Sonntag sollte die Narren auf jeden Fall an ihre Regenschirme denken, wenn sie sich auf den Weg zu einem der zahlreiche Umzüge im Saarland machen. Es bleibt am Morgen zunächst meist stark bewölkt, auch Regen ist möglich. Gegen Mittag soll es laut DWD jedoch wieder auflockern – Schauer bleiben jedoch nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad an.