Infos und Tipps : Fastenzeit 2023: Warum Christen ab Aschermittwoch fasten

Saarbrücken Ob der Verzicht auf Fleisch und Süßigkeiten oder auch weniger Zeit am Handy – Fasten spricht nicht nur religiöse Menschen an. Doch woher kommt der Brauch, wann wird gefastet und wie gesund ist das? Wir geben Infos und Tipps.

Mit Ende der närrischen Tage und der fünften Jahreszeit beginnt am Aschermittwoch für Christen traditionell die Fastenzeit – so auch im mehrheitlich katholischen Saarland.

Wie gefastet wird, ist dabei individuell verschieden. Während die einen bewusst auf Fleisch verzichten und sich gesünder ernähren wollen, wollen andere wiederum häufiger das Handy zur Seite legen oder weniger Serien schauen. Aber wann ist die Fastenzeit 2023? Woher kommt der Brauch und was ist in dieser Zeit erlaubt? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Was ist die Fastenzeit und warum wird gefastet?

Mit der Fastenzeit bereiten sich evangelische und katholische Christen auf das wichtigste Fest ihrer Religion vor: Ostern. Hintergrund ist die Auferstehung von Jesus Christus, der am dritten Tag nach seiner Kreuzigung von den Toten auferstanden sein soll. Daher heißt die Fastenzeit auch Passionszeit und soll Gläubige zur Buße und Umkehr verleiten. Zudem soll die 40 Tage dauernde Fastenzeit an das lange Fasten Jesu Christi in der Wüste erinnern.

Für das Fasten hat die katholische Kirche eine offizielle Ordnung erlassen, wonach sich Gläubige von Zwängen befreien und über ihren eigenen Glauben nachdenken sollen. Früher entsagten die Menschen verschiedenen Nahrungsmitteln, heute schließt das Fasten auch den Verzicht von manchen Konsumgütern wie Alkohol, dem Kaufen von Kleidung oder der Zeit am Smartphone mit ein.

Gerade nach den Feierlichkeiten in den Fastnachtstagen nehmen – mittlerweile nicht nur Christen – diese Zeit zum Anlass, für etwa sechs Wochen bewusst auf Dinge zu verzichten.

Wann ist die Fastenzeit 2023, wann endet sie und was ist erlaubt?

Die Fastenzeit beginnt 2023 mit Aschermittwoch am 22. Februar und dauert bis Karsamstag, 8. April. Am Ostersonntag, 9. April, endet sie – viele feiern dies mit einem Festessen.

Was in diesem Zeitraum erlaubt ist, wird in der Fastenordnung der katholischen Kirche festgehalten. Demnach sind Katholiken zwischen 14 und 60 Jahren zum Fasten aufgerufen. Wer jedoch körperlich schwach oder krank ist, wird davon ausgenommen.

In dieser 40-tägigen Fastenzeit sollen Gläubige nur eine volle Mahlzeit und zwei kleinere Stärkungen zu sich nehmen. Zudem sind Aschermittwoch und der Karfreitag strenge Fast- und Abstinenztage – an diesen Tagen gilt für Christen das Gebot, kein Fleisch zu essen. Daher ist am Aschermittwoch auch das Heringsessen traditionell. Nicht zugezählt werden in der Fastenzeit jedoch die Sonntage, weil Jesus wohl an einem Sonntag auferstanden sein soll. Wie streng letztendlich gefastet wird, ist jedem selbst überlassen.

Welche Arten des Fastens gibt es?

Einer der Fasten-Klassiker ist es, den süßen Versuchungen zu widerstehen, aber auch der Fleisch-Verzicht steht hoch im Kurs. Für welche Art des Fastens man sich entscheidet, ist individuell. Wichtig ist jedoch der bewusste Verzicht. Wir geben Beispiele, womit gefastet werden kann.

Süßigkeiten-Fasten: Keine Schokolade, keine Gummibärchen oder auch keinen Kuchen: Süßigkeiten zu entsagen, dürfte in der Fastenzeit wohl bei vielen beliebt sein. Gerade das dürfte jedoch nicht nur einen positiven Effekt haben: Wer auf Zucker verzichtet, tut seinem Körper etwas Gutes und kann dadurch auch nebenbei etwas abnehmen.

Fleisch-Fasten: Neben dem Verzicht auf Süßes oder Alkoholisches ist auch das Entsagen von Fleisch beliebt. Damit wollen Christen daran erinnern, dass Jesus sein Leben für seine Jünger gegeben hat. Daher essen Gläubige insbesondere an Karfreitag kein Fleisch. Das Fleisch-Fasten lässt sich aber auch auf alle tierischen Produkte ausweiten.

Handy-Fasten: Noch schnell eine Nachricht wegschicken, sich auf den sozialen Netzwerken auf den neuesten Stand bringen oder lustige Videos gucken: Für viele ist das Smartphone der ständige Begleiter im Alltag und nicht selten verbringen wir einige Stunden vor dem kleinen Bildschirm. Sich da zeitlich einzuschränken, kann eine Möglichkeit sein, von Aschermittwoch bis Ostern zu fasten.

Plastik-Fasten: Ob Flaschen aus Plastik, Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff oder eingeschweißtes Obst und Gemüse: Plastik begegnet uns täglich und findet in zahlreichen Bereichen des Lebens Verwendung. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass Mikroorganismen nicht in der Lage sind, Plastik zu zersetzen. Zwar wird dieser im Laufe der Jahrzehnte immer kleiner, löst sich jedoch nie vollständig auf und bleibt als Mikroplastik erhalten – ein großes Problem für unsere Umwelt. Daran kann die Fastenzeit ein Anlass sein, 40 Tage lang unverpackt einzukaufen und umweltfreundliche Alternativen zu nutzen.

Verkehrsmittel-Fasten: Noch eine Option, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, ist es, fast sechs Wochen lang auf sein Auto zu verzichten und stattdessen in Bus oder Bahn zu steigen.

Tipps und Tricks – so gelingt das Fasten

Fasten sollten nur diejenigen, die gesund sind. Menschen, die starke Medikamente einnehmen oder die chronisch krank sind, sollten nicht fasten. Gleiches gilt für Diabetiker, Menschen mit Depressionen oder Herzerkrankungen, Kinder, Schwangere und über 65 Jahre alte Menschen.

Heutzutage fasten insbesondere diejenigen, die auf diesem Weg abnehmen möchten, allerdings eignet sich das nur bedingt. Zwar purzeln durch den Verzicht auf Süßigkeiten, Alkohol oder Fleisch durchaus die Pfunde – manche neben sogar nur maximal 500 Kalorien in dieser Zeit zu sich – wer danach jedoch zu alten Mustern zurückkehrt, gewinnt langfristig wenig. Vielmehr kann Fasten ein Startschuss sein, seine Ernährung umzustellen. Fasten meint aber keine Nulldiät, in der nur Wasser oder Tee getrunken werden darf. Denn wer völlig auf Nahrung verzichtet, stresst seinen Körper zusätzlich und baut Eiweiß, also Muskelmasse, ab. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, möglichst viel zu trinken. Das können neben Wasser und Tee auch dünne Gemüsebrühen oder Obst- und Gemüsesäfte sein.

Wer fastet, sollte sich regelmäßig bewegen. Dadurch wird weniger Muskelmasse abgebaut.

Für Ungeübte kann Fasten zunächst Stress bedeuten. Das zeigt sich anfangs mit Kopfschmerzen, manche klagen über Schwindel, Schlafprobleme oder schlechte Laune – die verfliegt jedoch nach zwei bis drei Tagen, wenn das Fasten-Hoch beginnt. Dann steigt die Laune und auch die Entspannung nimmt zu.

Wie gesund ist das Fasten?

Von Aschermittwoch bis Ostern sollen Christen beim Fasten ihren Körper und Geist reinigen, indem sie bestimmten Dingen entsagen. Wer zeitweise süßen oder anderen Versuchungen widersteht, tut seinem Körper etwas Gutes.

Wirklich effektiv ist allerdings nur eine Kur wie dem Heil- oder dem Intervallfasten. Ersteres dauert zwischen fünf und zehn Tagen. In dieser Zeit stellt sich der Stoffwechsel um und der Körper erholt sich. Dadurch kann Fasten einen hohen Blutdruck und hohe Cholesterin- oder Blutzuckerwerte senken sowie entzündungshemmend wirken. Bei der gängigen Methode 16:8 zählt nicht, was gegessen wird, sondern wann – nämlich nur innerhalb von acht Stunden. Die übrigen 16 Stunden wird gefastet.

Mit Heil- oder Intervallfasten lassen sich Krankheiten wie Diabetes vorbeugen – wer also therapeutisch fastet, kann so seine Gesundheit verbessern.

Auch andere Religionen wie Islam oder Judentum fasten

Mit dem Ende von Fasching beginnt für Christen die Fastenzeit. Doch nicht nur im Christentum verzichten Gläubige auf bestimmte Nahrungsmittel, sondern auch in anderen Regionen wie dem Islam, dem Judentum oder dem Buddhismus.

Buddhistische Mönche und Nonnen verzichten jeden Tag ab 12 Uhr mittags auf jegliche Nahrungsaufnahme.

Juden haben mehrere Fastentage: vor Purim, vor Pessach und an Jom Kippur. Der strengste Fasttag im Judentum ist der Versöhnungstag Jom Kippur. Dann darf weder gegessen, getrunken noch geraucht werden. Auch Waschen, Arbeiten und Geschlechtsverkehr sind untersagt.