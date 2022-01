Diskussionsrunde im Schloss Bellevue über drohende Spaltung Gesellschaft : FaRK-Macher haut bei Bundespräsident Steinmeier auf den Tisch

Berlin/Illingen „Was trennt, was hält unsere Gesellschaft zusammen?" Darüber macht sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gedanken und hat deshalb zur Diskussionsrunde eingeladen. Mit dabei: FaRK-Macher Benjamin Kiehn aus dem Saarland.

Die Diskussion wurde in einem Livestream übertragen und schnitt gleich mehrere große Themen an. Die Herausforderungen ehrenamtlicher Arbeit in der Pandemie. Die Erosion der Demokratie durch „antidemokratische Lockrufe“, wie Frank-Walter Steinmeier es formulierte. Als aktuelles Fallbeispiel nannte er die euphemistisch als „Spaziergänge“ bezeichneten Demonstrationen des Corona-Leugner-Milieus, die derzeit bundesweit stattfinden. Diskutiert wurden aber auch über Gewaltbereitschaft und Hass, die sich nicht nur in sozialen Medien äußerten. Beklagt wurde auch die Diskussionskultur, gerade wenn es um politische Debatten ginge. Hier sah Benjamin Kiehn aber auch die Politik in der Verantwortung. Denn die trage durch ihre Sprache selbst zur Polarisierung bei. Der Saarländer warnte davor, mit unzulässig vereinfachten Wahrheiten an die Ängste der Menschen zu appellieren und forderte eine bessere, eine gewinnendere politische Kommunikation. Steinmeier stimmte hier zu.