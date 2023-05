Abstimmung läuft Vier Eisdielen aus dem Saarland im Rennen für bundesweite Auszeichnung

Das Gourmetmagazin Falstaff streckt regelmäßig seine Fühler aus, um die besten Betriebe rund um Kulinarik, Wein und Reisen zu finden. Zu den Preisträgern gehören häufig auch saarländische Einrichtungen, die mit ihrem Angebot ihre Fans überzeugen. Zuletzt wurde das Sushi-Restaurant Edo Sushi in Saarlouis zu dem besten in Westdeutschland gekürt. Zuvor der populäre St. Wendeler Burgerladen Bruder Jakob, der im Frühjahr zum beliebtesten Burger-Lokal im Westen Deutschlands gewählt wurde. Jetzt steht eine neue Abstimmung an, die auch Betriebe aus dem Saarland im Angebot hat.