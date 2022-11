Online-Abstimmung : „Beste Metzgerei Deutschlands“ gesucht – fünf Betriebe aus dem Saarland sind nominiert

Saarlouis/St. Ingbert/Neunkirchen Das Genussmagazin Falstaff will die beste Metzgerei Deutschlands küren. Gleich fünf Betriebe aus dem Saarland wurden nominiert und buhlen um den Titel.

Der Lyonerring ist für viele das Sinnbild des Saarlandes. Der Schwenker schwenkt am Schwenker die Schwenker. Hoorische gibt es in aller Regel mit einer würzigen Specksahnesoße. Da ist es kein Wunder – die Saarländerinnen und Saarländer essen gerne deftig. Fleisch ist in den meisten landestypischen Gerichten eine Zutat.