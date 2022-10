Falstaff-Magazin : Leser haben gewählt: Das ist die beliebteste Pizzeria im Saarland

Die beliebteste Pizza steht fest: Leser des Magazins Falstaff hatten die Wahl. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Arno Burgi/dp/Arno Burgi

Saarbrücken Kunden aus dem Saarland hatten es in der Hand: Erst nominierten, dann wählten sie die beliebteste Pizzeria in ihrem Bundesland. Im Auftrag des Gourmet-Magazins Falstaff wurden in allen Bundesländern die Lieblingsrestaurants für eine italienische Leibspeise bestimmt. Hier das Ergebnis.

Deutsche stehen auf Pizza. Längst nicht nur als schnelles Gericht aus dem Tiefkühlfach im Supermarkt für Zuhause. Auch wer ins Restaurant geht, genießt die teigigen Scheiben mit Belag, der keine Wünsche offenlässt.

Im Saarland sind Pizzerien nach wie vor ebenso hoch im Kurs. Darum startete das Genuss-Magazin Falstaff hier wie in allen anderen 15 Bundesländern die Wahl zum beliebtesten Genusstempel an der Saar. Zuvor waren drei Lokale auf Vorschlag der Leser ins Rennen gegangen, über die im Internet abgestimmt werden konnte. Jetzt steht das Ergebnis fest.

Die beliebteste Pizzeria: Das sind die Platzierungen der Teilnehmer aus dem Saarland

Dabei setzte sich der Sieger mit weitem Abstand an die Spitze. Demnach kommt die beliebteste Pizzeria aus dem Regionalverband Saarbrücken. In Püttlingen ist sie beheimatet: Little Italy ihr Name. Für sie stimmten 79 Prozent der Teilnehmer.

Auf dem zweiten Rang landete das Pizza-Restaurant Alt Rappweiler aus dem gleichnamigen Weiskircher Ortsteil. Für sie entschieden sich elf Prozent. Zehn Prozent der Stimmen erhielt Pizza Gotti aus Saarbrücken. Wie viele sich an dem Voting beteiligten, teilte die Redaktion nicht mit.

Falstaff kürt auch die beliebteste Bäckerei

Kürzlich hatte Falstaff seine Leser auch nach den beliebtesten Bäckereien im Land gefragt. Dabei landete bei den Kunden Brot und Sinne aus Saarbrücken auf dem ersten Platz. Bereits im September 2021 war es um die Eisdiele mit dem meisten Zuspruch gegangen. Da räumte Henry’s Eismanufaktur ab.

Demnächst suchen die Macher des Lifestyle-Magazins in einer weiteren Branche den Kundenliebling. Dann geht’s um Metzgereien. Die Nominierung läuft bereits.