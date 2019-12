Fahrerflucht in Völklingen : Frau fährt Sechsjährige an und flüchtet

Völklingen Am Freitag gegen 12.50 Uhr wurde auf der Poststraße in Völklingen eine Sechsjährige von einem hellblauen PKW erfasst und am rechten Bein verletzt. Die Fahrerin flüchete Richtung Hochstraße und ließ das Kind liegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red