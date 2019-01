später lesen Integration Fachtag „Arbeit für alle“ Teilen

Um behinderten Menschen Chancen zur Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben veranstaltet, die Miteinander Leben Lernen gGmbH (MLL) am Donnerstag, 28. März, von 8.30 bis 17.30 Uhr in der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken den Fachtag „Arbeit für alle“. red