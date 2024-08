Hitzeaktionsplan Extreme Hitzewarnung für das Saarland – was das bedeutet und wo es Probleme gibt

2023 starben deutschlandweit geschätzt rund 3200 Menschen an Hitze, laut Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Wie viele es im Saarland mutmaßlich waren, konnte das Gesundheitsministerium am Montag nicht mitteilen. Vor allem ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen sind betroffen. Wenn sie alleine leben, steigt die Gefahr. Aber auch Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder, wohnungslose Menschen und alle, die körperlich schwer und auch noch im Freien arbeiten, müssen aufpassen. Kurzum: Die Hitze – erwiesenermaßen eine Folge des Klimawandels – macht vielen zu schaffen. In aufgeheizten Städten mehr noch als auf dem Land.