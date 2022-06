Noch vor Sommer-Beginn : Hitze und Brandgefahr im Saarland: Extremwetter kommt von Frankreich her (mit Bildergalerien)

Hitze und Brandgefahr im Saarland: Extremwetter kommt von Frankreich her (mit Bildergalerien)

Am Wochenende erwartet uns ein verfrühter Hochsommer. Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken Das Saarland steht bereits Mitte Juni vor extrem heißen Tagen. Der Wetterdienst warnt vor allem vor Grasland-Bränden. Im benachbarten Frankreich herrscht schon Hitzealarm.

Der Nachbar Frankreich erlebt in diesem Frühling bereits die früheste Hitzeperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Nun erwartet auch das Saarland ein Wochenende mit Rekord-Temperaturen und erhöhter Gefahr von Wald- und Grasbränden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt die bisher heißesten Tage des Jahres und womöglich die höchste je gemessene Temperatur im kalendarischen Frühling voraus. Für das Gebiet Rheinland-Pfalz/Saarland seien Höchstwerte bis zu 38 Grad möglich, so die Forscher. Der höchste je im Saarland laut DWD gemessene Juni-Wert stammt mit 37,3 Grad aus dem Jahr 2019 – aber zwei Wochen später.

Hitze und Trockenheit sorgen dabei schon jetzt für erhöhte Brandgefahr. Am Samstag, 18. Juni, erreicht sie laut DWD in Wäldern im gesamten Saarland die zweithöchste Stufe. Der Graslandfeuerindex steigt dann in der südlichen Hälfte des Saarlandes sogar auf den maximalen Wert.