Saarland auch platziert Das sind die 20 spektakulärsten Orte in Deutschland

„Um die Teufelsmauer ranken sich zahlreiche Mythen und Sagen: Der Teufel soll hier tanzen, drei Elfen sollen dort leben“, hieß es. Die Felsformation zieht sich über 20 Kilometer von Ballenstedt über Rieder und Weddersleben bis nach Blankenburg im Harz. Besonders herausstechend sei der Königstein bei Weddersleben. „Die Felsen aus Sandstein ragen teilweise wie schiefe Zähne in den Himmel – entstanden sind sie bereits in der Kreidezeit“, so die Reisereporter. In die Top 20 schaffte es mit der Saarschleife auf Platz 19 auch ein Ort im Saarland.