Vernetzungstreffen der saarländischen Musikszene Pop-Koordinator will von „Saarbrücken-Lastigkeit“ in der Musikszene weg

Donnerstag-Abend im co:hub 66 am Neumarkt: Gleich drei Experten der saarländischen Musikbranche haben vorne, auf dem Sofa, neben Moderator Eren Selcuk, Platz genommen. Carmelo Lo Porto, Heiko Renno und Kai Jorzyk nämlich. Lo Porto ist Musikunternehmer und hat das Label Ever Ever Music samt Musikverlag gegründet. Renno betreibt seit 2004 die Garage in Saarbrücken mit der Konzertagentur Saarevent. Und Jorzyk ist einer der Geschäftsführer der Konzertagentur Popp Concerts. Kurz gesagt: Die drei wissen, wonach der Musikmarkt verlangt. Und genau deswegen saßen sie am Donnerstag auch auf eben jenem Sofa. Im Publikum hatten sich zahlreiche saarländische Musikerinnen und Musiker eingefunden. Mit im Gepäck: ihre Songs. Mal schallten da sanfte Singer-Songwriter-Stücke, mal balladiger Dark Pop, mal feinster Indie-Rock durch den Raum. Für Lo Porto, Renno und Jorzyk galt es die Stücke anzuhören, einzuschätzen, den Künstlern Feedback zu geben.