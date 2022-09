1. saarländisches Betreuungsforum : Experten beleuchten Probleme mit 24-Stunden-Pflege im Saarland

In mehr als 3000 saarländischen Haushalten werden derzeit pflegebedürftige Mitglieder von etwa 7000 Frauen, die meist aus osteuropäischen Ländern kommen, rund um die Uhr betreut. Experten gehen davon aus, dass ein beträchtlicher Teil dieser Arbeitsverhältnisse illegal ist. Foto: Getty Images/istock/FredFroese

Saarbrücken Das Schiffweiler Unternehmen Pflegeherzen vermittelt seit zehn Jahren Betreuerinnen und Pflegerinnen aus Polen an saarländische Haushalte. Doch jetzt werden auch in diesem Bereich die Fachkräfte knapp.

Von Martin Lindemann

Von den 68 000 pflegebedürftigen Saarländern werden rund 56 000 zu Hause betreut. In den meisten Fällen übernehmen Angehörige die Pflege. Doch viele belastet dies psychisch und körperlich so stark, dass sie auf die Hilfe von professionellen Pflegekräften angewiesen sind. Die Schiffweiler Firma „Pflegeherzen“ vermittelt seit nunmehr zehn Jahren Betreuungs- und Pflegekräfte aus Polen. Zum zehnten Geburtstag hatte das Unternehmen am Freitag zum „1. saarländischen Betreuungsforum“ ins Saarbrücker Tagungszentrum Saarrondo eingeladen.

Bislang hat Pflegeherzen an weit über 4000 Familien im Saarland etwa 10 000 polnische Pflegekräfte vermittelt, zurzeit leben in rund 200 saarländischen Haushalten Betreuerinnen und Pflegerinnen aus Polen. „Wir haben am Tag zig Anfragen“, berichtete Krystian Temi, einer der Geschäftsführer von Pflegeherzen, „der Bedarf ist riesig, doch es stehen nicht mehr genug Pflegekräfte aus Polen zur Verfügung, um allen Familien helfen zu können. Wir können allenfalls ein Drittel der Wünsche abdecken.“

Pflegeherzen vermittelt nur Betreuerinnen und Pflegerinnen, die in einem polnischen Unternehmen sozialversichert sind. Der Mangel an solchen Kräften führt jedoch dazu, dass im Saarland der Schwarzmarkt für Pflegekräfte aus Osteuropa boomt. Temi geht davon aus, dass 85 bis 90 Prozent der polnischen Pflegekräfte im Saarland schwarz arbeiten. Peter Springborn, Geschäftsführer beim Sozialverband VdK Saarland erklärte, illegal sei nach dem deutschen Arbeitsrecht aber auch, wenn die Pflegerinnen 24 Stunden am Tag über die gesamte Woche verfügbar sein müssten.

Oft sind es auch finanzielle Aspekte, die Pflegebedürftige, die zu Hause wohnen, sowie ihre Angehörigen zu illegaler Beschäftigung verleiten. Professor Dr. Andreas Büscher von der Hochschule Osnabrück, Autor der größten Pflegestudie für Deutschland, führte aus, dass im Saarland in der häuslichen Pflege gut die Hälfte der betroffenen Haushalte für eine professionelle, legale Betreuung aus eigener Tasche dazu zahlen müsste, weil die Zuwendungen der Pflegekassen dafür nicht ausreichten.