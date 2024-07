Auf zum Berlin-Marathon Experte gibt Tipps: „Ein Trainingsplan ist ein Gerüst, das individuell ausgestaltet wird“

Dienstag, früher Abend. Am Saarbrücker Stadion Kieselhumes finden sich die Läuferinnen und Läufer des SV GO! Saar 05 ein. Eine bunt gemischte Truppe, nicht nur was die Farbe der T-Shirts betrifft. „Bei uns ist jeder willkommen – egal ob das Ziel ein 800-Meter Wettkampf ist oder ein Marathon“, sagt Nihat Kont. Er ist seit zwei Jahren Trainer im Verein und übt diese Tätigkeit mit viel Leidenschaft und Engagement aus.