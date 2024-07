Experimance-Festival 2024 lockte an den Osthafen Experimance: Wo vibrierende Skulpturen beschmust werden und Konzerte riechen

Menschen grapschen nach herab baumelnden Telefonhörern. Andere schmiegen sich verzückt an einen vibrierenden Kokon, untersuchen eine Ansammlung von Keramikgefäßen und Gummischläuchen oder lauschen dem Klackern von Relais. Oder sie machen sich an einer Art Harfe zu schaffen, deren lumineszierende Saiten elektromagnetische Wellen aussenden und dabei in hochfrequenten Arien ein kosmisches Lied vom irdischen Lärm singen.