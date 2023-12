Bewegung nach fast zehn Jahren Stillstand Pingusson-Bau an der Stadtautobahn in Saarbrücken offenbar gerettet – Sanierung kommt

„Frühestens 2024 wird das Bildungsministerium in den denkmalgeschützten Pingusson-Bau zurückziehen.“ Nein, dies ist keine neue Ankündigung der Regierung im Saarland. Vielmehr lautete so der erste Satz eines vor mittlerweile fünf Jahren in der SZ erschienenen Textes. Die damalige Schlagzeile dazu lautete: „Wie lange geht Prüfen noch über Sanieren?“ Man sieht: Der Text hat an Aktualität nichts eingebüßt. Dieselbe Frage lässt sich der Landesregierung auch heute noch stellen.