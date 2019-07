Werner Müller (73) tot : Werner Müller gestorben – ein Leben für den Bergbau

Essen/Saarbrücken Bodenhaftung zu bewahren, auch wenn man ganz oben angekommen ist: das ist die Gabe der wirklich Erfolgreichen. Werner Müller hat sie sich zeitlebens bewahrt. Vielleicht auch, weil der gebürtige Essener inmitten einer Kohleregion groß wird, in der sich Kumpel und kleine Leute mit schweißtreibender Arbeit täglich ihr Stück Normalität erkämpfen: Lohn und Brot.

In seiner Zeit als Bundeswirtschaftsminister von 1998 bis 2002 im Kabinett I von Gerhard Schröder wird der Parteilose Müller zu einem entschiedenen Kämpfer für die Bergleute und den Erhalt der Steinkohleförderung in Deutschland. Die Saarländer können das bei einem denkwürdigen Auftritt im April 2002 selbst miterleben. Müller reist zur Eröffnung der Saarmesse an. Zu diesem Zeitpunkt herrscht gewaltige Unruhe in der Region. Der damalige Ministerpräsident Peter Müller (CDU) verfolgt schon damals das Ziel eines Auslaufbergbaus, und will ihn schnell beenden. Er fordert von der Bundesregierung, Kohlesubventionen auch für die Revitalisierung stillgelegter Flächen im Bergbau einzusetzen, um so den Strukturwandel anzukurbeln. Werner Müller wittert in der Haltung von Peter Müller Verrat: Verrat an den Bergleuten, dem Bergbau und am gesamten Industriestandort Deutschland. Es kommt zu einem heftigen Rededuell. Werner Müller macht in seiner Rede klar: Strukturwandel anstelle von Bergbau sei völlig überflüssig. „Ein Kappes von solchen Kräften, die mit voller Absicht eine Ent-Industrialisierung des Standortes Deutschland betreiben wollen“, schimpft er. Der Bergbau werde auch auf lange Sicht Bestand haben.