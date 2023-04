Nachspiel der Krankenhaus-Schließung vor Gericht EVK-Beschäftigte wehren sich vorm Arbeitsgericht

Vorm Arbeitsgericht Saarbrücken sind in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Verhandlungen anberaumt, in denen Beschäftigte des am 10. März geschlossenen Evangelischen Krankenhauses in Saarbrücken (EVK) sich gegen ihre Versetzungen in andere Einrichtungen der Kreuznacher Diakonie wehren wollen. So sollen Pflegekräfte, die im EVK auf der Intensivstation gearbeitet haben, nach eigener Aussage zukünftig im Fliedner-Krankenhaus, einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, die die Diakonie in Neunkirchen betreibt, eingesetzt werden.