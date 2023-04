Zahlreiche Gäste in Saarbrücker Ludwigskirche Evangelisches Büro im Saarland feierte 60. Jubiläum

Saar-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat an Politik und Kirche appelliert, gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Menschen im Land „statt Angst wieder Lust auf die Zukunft haben“. Bei einer Feier zum 60-jährigen Bestehen des Evangelischen Büros Saarland sagte Rehlinger am Dienstagabend in der Saarbrücker Johanneskirche, Sicherheit, Orientierung und Zuversicht seien ebenso wie Völkerverständigung, deutsch-französische Freundschaft und Frieden die Gebote der Stunde.