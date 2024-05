Evakuierungen im Saarland 1944 Sie war noch ein Kind – Zeitzeugin schildert: „Der obere Teil des Hauses, das Dach – alles war weg!“

„Wir durften nur mitnehmen, was man unbedingt gebraucht hat – ein Federbett, ein Kissen, ein bisschen Bettwäsche, für jeden ein Kleid oder einen Schlafanzug.“ Auch fast 80 Jahre später kann sich Mathilde Neveux, geborene Schwarz, noch genau daran erinnern, was sich am 8. September 1944 in ihrem Gepäck befunden hatte. Bereits am Tag zuvor hatten die zuständigen Behörden als Reaktion auf den Vormarsch der Alliierten in Frankreich die Evakuierung von Hemmersdorf angeordnet – zum zweiten Mal binnen weniger Jahre.