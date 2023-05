Eurovision Song Contest Pfarrer hat in Sulzbach großen Auftritt in der ARD

Für den Fernsehpfarrer kommt der Name der deutschen ESC-Kandidaten, der Band Lord of the Lost ganz gelegen: „Lord of the Lost, Gott der Verlorenen – wenn das keine Steilvorlage für das Wort zum Sonntag ist!“ So bezieht er den Text ihres ESC-Songs „Blood and Glitter“ auf eine Erinnerung – eine Begegnung mit einer Bettlerin, die ihm im Gedächtnis geblieben ist und ihn veranlasst, die Aufmerksamkeit des Publikums auf das Problem der Obdachlosigkeit in Deutschland zu lenken.