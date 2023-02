Eurovision Song Contest 2023 : Neunkircher Band verpasst den Einzug in den deutschen ESC-Vorentscheid knapp

Foto: Marcus Ulbrich

Der Eurovision Song Contest 2023 rückt näher. Auch eine Band aus Neunkirchen kämpfte um einen Platz beim deutschen ESC-Vorentscheid. Wie haben die Saarländer beim Publikums-Voting auf Tiktok abgeschnitten?

Neun Acts gehen am Freitag, 3. März, beim deutschen Vorentscheid "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool" ins Rennen um das Ticket zum ESC in Liverpool. Acht von ihnen standen schon länger fest. Auf den freien Startplatz spekulierte auch eine Band aus dem saarländischen Neunkirchen: “From Fall to spring“.

Tiktok-Voting zum ESC beendet

Die fünfköpfige Post-Hardcore- und Metalcore-Band „From Fall to Spring“ hatte sich über die Videoplattform Tiktok für den deutschen Vorentscheid zum ESC beworben. Wer den gewinnt, ist direkt beim Vorentscheid dabei und darf auf eine Teilnahme am ESC 2023 in Liverpool hoffen. Das Voting lief seit dem 27. Januar.

Sechs von der ESC-Redaktion ausgesuchte Acts, die sich über TikTok beworben haben, standen bis 3. Februar um 20 Uhr zur Abstimmung. Neben den Neunkirchern waren noch dabei:

die Sängerin Betül aus Berlin mit dem Dance-Pop-Song "Heaven"

die Hamburger Singer- Songwriterin Lesli e Clio. In ihrem Elektro-Popsong "Free Again" geht es um Freiheit, Aufbruch und darum, sich niemals aufhalten zu lassen.

Clio. In ihrem Elektro-Popsong "Free Again" geht es um Freiheit, Aufbruch und darum, sich niemals aufhalten zu lassen. Ballerma nn-Ikone Ikke Hüftgold

YouTuber JONA mit dem Song "10/10"

Die Brüder Mitchy & André Katawazi zusammen mit NASHUP und dem Titel "Summertime"

View this post on Instagram A post shared by ꜰʀᴏᴍ ꜰᴀʟʟ ᴛᴏ ꜱᴘʀɪɴɢ (@from.fall.to.spring)

Der wohl bekannteste Musiker in der Abstimmung ist Ikke Hüftgold, der mit seinem Partyschlager „Lied mit gutem Text“ antritt. Doch die Neunkircher Band hatte einen Plan, den Mallestar im Publikumsvoting zu schlagen. „Wir haben uns ein Studio gebaut und werden ab heute jeden Abend für unsere 100 000 Abonnenten auf Tiktok livestreamen. Wir haben viel Geld investiert, unseren Arbeitgebern Bescheid gesagt und geben alles“, sagt Lukas Wilhelm. Die Musiker fieberten am Samstag gespannt mit, wie sie der SZ kurz vor der Show verrieten: „Wir sitzen alle am Handy!“

ESC 2023: So schnitten From Fall to Spring beim Voting ab

Hat es für die Neunkircher gereicht? In der Live-Show „Alles Eurovision“ haben die Moderatoren Alina Stiegler und Stefan Spiegel am Samstag das Ergebnis des Votings bekannt gegeben – und es dabei richtig spannend gemacht. Denn das Moderatoren-Duo rollt das Feld von hinten auf und nennt der Reihe nach diejenigen Acts, die die wenigsten Stimmen beim Voting erhalten hatten. Zuerst war die Hamburgerin Leslie Clio aus dem Rennen, dann Mitchy & André Katawazi mit NASHUP. Auch die Sängerin Betül hat es nicht geschafft.

Damit steht fest: Die saarländische Hardcore-Kombo „From Fall to Spring“ ist mindestens unter den Top 3. Für den ersten Platz hat es dann aber letztlich doch nicht gereicht. Von den sechs zur Wahl stehenden Acts hat Ballermann-Ikone Ikke Hüftgold gewonnen – und somit den letzten noch freien Platz im deutschen ESC-Vorentscheid ergattert. Ein Kamerateam überraschte den Musiker in seinem Studio.

Für die Neunkircher Band From Fall to Spring hat damit nicht ganz gereicht. Mit 28 Prozent der abgegeben Stimmen belegen sie aber einen respektablen zweiten Platz beim Tiktok-Voting. „Gegen die Reichweite von Ikke ist es einfach schwer, anzukommen“, sagt Lukas Wilhelm, einer der Sänger der Band. Und ergänzt: „Wir sind aber sehr stolz, dass wir es mit unserer Community geschafft haben, den zweiten Platz zu holen.“

Das sind die Teilnehmer des deutschen Vorentscheids zum ESC-Finale

Die Acts für den deutschen Vorentscheid hat die ESC-Redaktion zusammen mit einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Expertinnen und Experten aus insgesamt 548 Bewerbungen ausgewählt. Neben dem frisch gekürten Sieger des Tiktok-Votings, Ikke Hüftgold, treten an:

Will Church - "Hold On"

Patty Gurdy - "Melodies Of Hope"

TRONG - "Dare To Be Different"

Lonely Spring - "Misfit"

Anica Russo - "Once Upon A Dream"

Lord Of The Lost - "Blood & Glitter"

Frida Gold - "Alle Frauen in mir sind müde"

René Miller - "Concrete Heart"

"Unser Lied für Liverpool" live im TV