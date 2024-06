Landesparteivorsitzende zu Ergebnissen Europawahl im Saarland: Große Freude bei CDU und AfD – SPD und Grüne enttäuscht

Lange Gesichter dagegen bei der Saar-SPD. Generalsekretär Esra Limbacher erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Dieses Europawahlergebnis kann niemanden zufriedenstellen. Wenn so viele rechtsaußen und populistisch wählen, ist das ein Warnsignal für alle Parteien der Mitte. In Zeiten des Wandels muss Berlin Ängste ernst nehmen und Orientierung geben. Jetzt geht es darum, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen“, so der Generalsekretär der SPD-Saar. Und er ergänzt: „Für die SPD im Bund muss klar sein: Das Europawahlergebnis zeigt, dass es so nicht weiter geht.“