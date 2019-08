Erste europäische Schwenkmeisterschaft in Überherrn : Weltrekord im Dauerschwenken

Foto: dpa/Oliver Dietze

Detlev Jessen schwenkt, was das Zeug hält. Bei der ersten Europäischen Schwenkmeisterschaft in Überherrn stellten er und sein Team am Wochenende den inoffiziellen Weltrekord im Dauerschwenken auf: 50 Stunden lang brutzelten sie Steaks auf dem dreibeinigen Grill.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken