Offizielle Eröffnung der Europäischen Schule im Saarland : Ein „Tag der Freude“ und Zeitdruck für die Zukunft

Saarbrücken Die Europäische Schule ist offiziell eröffnet. Politiker freuen sich über ein neues einzigartiges Bildungsangebot im Saarland. Doch wird das Modell zum Erfolg, wird sich bald ein Problem stellen.

Von der ersten Klasse bis zum Abitur und mit Deutsch oder Englisch als Unterrichtssprache lernen: Das können seit dieser Woche die Schüler der Europäischen Schule im Saarland (ESS). „Heute ist ein Tag der Freude, denn die Europäische Schule Saarland kann endlich ihren Betrieb aufnehmen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) bei der Eröffnung am Freitag. Das Saarland als europäischstes Bundesland sei der richtige Standort, um dieses Projekt umzusetzen. Dies sei die Antwort auf das steigende Bedürfnis nach mehrsprachigen Bildungsangeboten. Zugleich erhofft sich Hans, dass die ESS dazu beiträgt, dass mehr Fachkräfte aus der ganzen Welt den Weg ins Saarland finden. „Wir wollen Anziehungspunkt für IT-Forscher weltweit sein“, sagte Hans. „Durch die Europäische Schule Saarland wird der Wirtschafts- und Forschungsstandort Saar weiter gestärkt“, fügte er hinzu. Doch nicht nur, wer im IT-Bereich arbeitet, kann seine Kinder auf die ESS schicken. „Es ist eine Schule europäischer Ausrichtung, aber es ist eine Schule für alle“, betonte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD). Sie richte sich nicht an eine bestimmte Klientel, sondern an alle, die sich ein mehrsprachiges Angebot wünschen.

Wo soll die Europäische Schule in Zukunft liegen?

Doch bis es soweit war, war es ein steiniger Weg. Oder wie der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) es diplomatisch ausdrückte: „Es wurde viel diskutiert, viel gerungen und viel abgewogen, wie es bei einem innovativen Ansatz oft der Fall ist.“ Und weitere Diskussionen stehen an. Denn auch wenn die Zahl der Jungen und Mädchen mit 40 Anmeldungen beim Start überschaubar ist, könnte es für die Schule, wenn sie weiter wächst, schnell an ihrem aktuellen Übergangsstandort in Saarbrücken-Malstatt eng werden. Die Suche nach einem zukünftigen Standort in Uni-Nähe läuft. Eine Option wären die Räume des Landesinstitutes für Pädagogik und Medien in Dudweiler. Es wurde aber bisher keine endgültige Entscheidung getroffen. Und die Zeit drängt, wie Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (SPD) betonte: „Wenn wir uns jetzt entscheiden, wird es vier bis fünf Jahre dauern, bis die Schule steht.“ Deshalb sei das Gebot der Stunde, sich schnell zu einigen. Denn bald könnten sich neue Familie für die Schule interessieren. Ministerin Streichert-Clivot berichtete, dass sie in den vergangenen Tagen immer wieder angesprochen wurde, auch von „Quereinsteigern“, die zurzeit andere Schulen besuchen und Interesse zeigten, an die ESS zu wechseln. „Es hat sich wohl herumgesprochen, dass es hier ein gutes Angebot gibt“, sagte sie.