Kritik an AfD Roland Theis ist Spitzenkandidat der Saar-CDU bei der Europa-Wahl

Seit zehn Jahren ist die CDU im Saarland nicht mehr im EU-Parlament vertreten. Doris Pack, heute 81, war die letzte saarländische Christdemokratin in Straßburg und Brüssel. Noch heute habe sie dort einen „Ruf wie Donnerhall“, sagte Roland Theis am Freitagabend bei der Vertreterversammlung der Saar-CDU zur Europawahl in der Dillinger Römerhalle. Die Delegierten wählten den Landtagsabgeordneten aus Illingen auf Platz eins der Landesliste für die Europa-Wahl am 9. Juni. Für ihn stimmten 259 der 264 Delegierten (98,1 Prozent).