Wichtigste Hürde geschafft EU gibt grünes Licht für Wasserstoffprojekt im Saarland

Die Stahlindustrie im Saarland kann darauf bauen, dass das regionale Wasserstoff-Versorgungsnetz zur Produktion von grünem Stahl rechtzeitig ab 2027 zur Verfügung steht. Die EU-Kommission in Brüssel hat am Donnerstag grundsätzlich grünes Licht zur Förderung des Projektes gegeben und keine Bedenken geäußert. Das bestätigte Frank Gawantka, Chef des Energieversorgers Creos mit Sitz in Homburg der Saarbrücker Zeitung.