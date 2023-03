Hauptsächlich umgestürzte Bäume Sturm sorgt für etwa 100 Einsätze im Saarland

Im weiteren Tagesverlauf ist der Himmel wechselnd bewölkt, es gibt nur noch vereinzelt Regenschauer. Die Temperaturen steigen in der Region auf 8 bis 11 Grad, in höheren Lagen werden Werte um 6 Grad erwartet. Meist ist der Wind mäßig auffrischend, in höheren Lagen kann es jedoch auch vereinzelt starke Böen geben. In der Nacht lässt der Regen nach, zeitweise sind starke bis stürmische Böen unterwegs. Dabei sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 7 und 4 Grad.