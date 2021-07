Vor dem französischen Nationalfeiertag am 14. Juli : Französischer Generalkonsul auf Saarland-Tour

Das Thema Corona hat Sébastien Girards erste Zeiten im Amt dominiert. Doch es hindert ihn nicht daran, im Saarland Kontakte zu knüpfen.

Bis in die letzten Wochen hat er gehofft, dass es möglich wäre, doch es geht einfach nicht. „Auch in diesem Jahr werden wir am Saarbrücker Schloss keinen ‚Bal populaire’ feiern können, das lässt die aktuelle Situation einfach nicht zu“, bedauert Sébastien Girard. Seit zehn Monaten ist der gebürtige Lothringer Frankreichs Generalkonsul im Saarland. Ein Amt, in dem man üblicherweise mit jeder Menge Empfängen und Händeschütteln startet. Auf letzteres musste Girard bisher verzichten. Wichtige Ansprechpartner in der neuen Heimat konnte er trotzdem kennenlernen, zum Beispiel traf er bereits alle saarländischen Kabinettsmitglieder. „Es waren besondere Umstände, Treffen mit Masken und hinter Plexiglas-Scheiben, doch die Türen waren für mich nie geschlossen. Anstatt bei einem großen Empfang trifft man die Menschen nacheinander“, erzählt er. Hunderte von Kilometern hat er seit Oktober mit dem Dienstwagen zurückgelegt – quer durchs Saarland, auf Antrittsbesuchen bei den Bürgermeistern. „Es hat mich gefreut zu sehen, wieviele Städtepartnerschaften zwischen saarländischen und französischen Kommunen noch aktiv betrieben werden“, sagt er. Im Saarland gebe es sehr viele Institutionen, die für die binationale Zusammenarbeit maßgebend seien. „Doch es ist auch wichtig, dass sich die Bürger die deutsch-französische Beziehung auf kommunaler und gesellschaftlicher Ebene zu eigen machen. Sonst geht es nicht voran.“ Ein Projekt, in dem sich dies besonders zeigt und in das auch Saarländer involviert sind, ist der Wiederaufbau von Notre-Dame. „Dass zwei Studierende der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) an diesem Projekt arbeiten, finde ich ein tolles Beispiel für die deutsch-französische Freundschaft“, sagt er. Ebenso gibt es unter allen Projekten, die vom neu gegründeten deutsch-französischen Bürgerfonds gefördert werden, 16 aus dem Saarland.