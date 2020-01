Erste Geburten im Saarland 2020 : Neujahrs-Baby in Neunkirchen

Mama Nina Sänger mit dem kleinen Henry, dem ersten Baby, das 2020 in der Marienhausklinik in Neunkrichen-Kohlhof auf die Welt kam. Foto: Volker Ammann

Neues Jahr, neues Glück. Das gilt auf jeden Fall für Nina Sänger und ihren Sohn Henry.

Schon kurz nach Mitternacht, um 0.21 Uhr, kam der Junge als erstes Baby des Jahres in der Marienhausklinik Neunkirchen-Kohlhof zur Welt. Noch etwas früher, um 0.05 Uhr, wurde in der Uniklinik Homburg das erste Kind des neuen Jahres geboren. Silas heißt der kleine Junge. Auch in Saarbrücken, St. Wendel und Saarlouis gab es am Neujahrstag Geburten. Foto: Volker Ammann