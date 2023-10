Große Eröffnung am Samstagabend Bundespräsident Steinmeier empfiehlt Völklinger Kino-Ausstellung: „Ich garantiere: Sie werden es nicht bereuen!“

Er freue sich sehr über die Ausstellung, sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede vor mehreren Hundert Menschen in der Gebläsehalle. „Vor allem freue ich mich darüber, dass diese Ausstellung hier in Völklingen stattfindet.“ Im März sei er ja schon einmal hier gewesen und habe sich „ein Bild gemacht von der besonderen Situation hier vor Ort. Ich konnte dabei sehen, wie Sie hier mit dem Umbruch umgehen, der eine alte Industrieregion trifft, die mit dem Erbe der Schwerindustrie eine große Last tragen muss, aber auch versucht, in diesem Erbe eine Chance zu sehen.“ Hier sei man „produktiv, zukunftsorientiert und mit einem attraktiven Programm mit diesem Erbe“ umgegangen. „Ich wünsche dieser Ausstellung viele Zuschauer“, sagte er zum Abschluss, „sozusagen aus weiter Ferne und von Nah! Ich garantiere: Sie werden es nicht bereuen!“