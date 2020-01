Nach Post im sozialen Netzwert : Saar-AfD-Politikerin: Ermittlung wegen Volksverhetzung

Saarbrücken (SZ) Gegen die Saarbrücker AfD-Politikerin Laleh Hadjimohamadvali wird erneut wegen Volksverhetzung ermittelt. Das bestätigte die Saarbrücker Staatsanwaltschaft.

In einem Online-Post soll sie 2019 einen Judenstern wie in der Nazi-Zeit gezeigt haben, in den Kennzeichnungen wie „SUV Fahrer“ und „AfD Wähler“ eingefügt wurden. Hadjimohamadvali war nach Angaben der Staatsanwaltschaft bereits 2018 auch wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe verurteilt worden.