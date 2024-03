Nahost-Konflikt und das Saarland Muslime und Juden planen gemeinsam Friedensgebet und Schulprojekt

In einer bemerkenswerten Erklärung haben sich muslimische Verbände im Saarland zum Existenzrecht Israels bekannt und das Massaker der Hamas in Israel vom 7. Oktober klar verurteilt. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Israel wegen seines harten militärischen Vorgehens im Gaza-Streifen international heftig kritisiert wird. „Das Existenzrecht Israels steht für die islamischen Verbände im Saarland außer Frage wie das Recht der Palästinenser auf eine menschenwürdige und selbstbestimmte Existenz“, heißt es in der Erklärung, unterzeichnet von fünf Verbänden. Nach Aussage ihres Sprechers Rasim Akkaya vertreten sie insgesamt rund 90 Prozent der 50 000 Muslime im Saarland.