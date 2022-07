Erhebungen von IKK Südwest und Barmer bestätigen Bundestrend : Höchststand an Sommer-Erkältungs-Infektionen im Saarland

Es ist Sommer - und trotzdem liegen so viele Saarländer wie nie krank im Bett. Nicht nur die Corona-Sommer-Welle lässt die Zahl der Krankmeldungen anschwellen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Saarbrücken Fünf mal so viele Menschen wie in den Corona-Jahren melden sich aktuell im Saarland wegen Atemwegserkrankungen krank. Die IKK Südwest meldet den höchsten Wert seit zwei Jahren, und die Hotel- und Gaststättenbranche sieht eine „Situation wie noch nie“.

Bundesweit verschärft sich die Situation durch steigende Krankmeldungs-Zahlen. Dabei spielt nicht nur die anschwellende Corona-Welle eine Rolle, auch Atemwegserkrankungen erreichen bundesweit Spitzenwerte. Das Saarland führt aktuell die Liste der Bundesländer in Sachen 7-Tage-Inzidenz an. Während die Inzidenzrate im Bundesschnitt am Mittwoch bei 691 lag, gilt für das Saarland eine Zahl von 1081 Corona-Fällen auf 100 000 Einwohner. Auch in Sachen Atemwegs-Infektionen meldet das Robert Koch-Institut (RKI) ungewöhnlich hohe Werte. Aktuell leiden laut RKI 4,5 Millionen Menschen in Deutschland akut an respiratorischen Erkrankungen (Fieber, Husten, Halsschmerzen). Jeder 18. Bürger ist davon betroffen. In den vergangenen Pandemie-Jahren und auch zuvor war die Anzahl deutlich geringer.

Diesen Befund bestätigen Zahlen der zweitgrößten Krankenkasse im Saarland, der IKK-Südwest. Die Krankenkasse, die 130 000 Versicherte im Saarland vertritt, berichtet, dass die Zahl der Atemwegs-Infektionen, die nicht gesichert auf Corona entfallen, in der Region mehr als fünf Mal so hoch (411) liegen als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr (75). „ Mit knapp 30 300 Arbeitsunfähigkeits-Belegen wurde vergangene Woche der höchste Wochenwert seit über zwei Jahren erreicht“, teilt die IKK Südwest mit. Diese Zahl bezieht sich allerdings auf alle Versicherten, auch die in Rheinland-Pfalz und Hessen. Auch die Barmer ermittelt eine überdurchschnittliche Quote: In der 25 Kalenderwoche (20. bis 26. Juni) seien von Beschäftigten aus dem Saarland 20,8 mindestens einen Tag mit einer Atemwegserkrankung krankgeschrieben worden. Dieser Wert sei mehr als doppelt so hoch wie üblich. Vor der Pandemie 2018 lag er bei 8,7, in den Corona-Sommern bei 5,6 (2020) und 7,4 (2021).

In der Wirtschaft und in öffentlichen Betrieben ist die Krankschreibungs-Welle jedoch erst punktuell als Problem spürbach. Sowohl der Arbeitgeberverband des Handwerks (AGVH) Saar wie auch der Verband der saarländischen Bauwirtschaft wurden aktuell von ihren Mitgliedern noch nicht über eine akute Krankenstands-Situation informiert. Der Geschäftsführer des saarländischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Frank Hohrath, spricht derweil von einer „Situation wie noch nie“. Die neue Krankheitswelle, die sowohl durch Corona wie auch durch Erkältungskrankheiten verursacht werde, treffe die Branche, deren Arbeitskräftemarkt leer gefegt sei, just in der Sommer-Hochsaison mit ungewöhnlicher Härte: „Das Problem zieht sich wie ein roter Faden durch alle Gespräche.“

Sowohl der Deutsche Hausärzteverband wie auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände bestätigen ein überdurchschnittlich hohes Patientenaufkommen. Fachleute sehen die Ursache dafür darin, dass Corona die Menschen vorsichtiger gemacht habe und sie deshalb öfter zum Arzt gingen. Die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland, Dunja Kleis, sagt der SZ: „Die jüngste Zunahme bei Krankschreibungen infolge von Atemwegserkrankungen führen wir darauf zurück, dass die Abstands- und Hygieneregeln in großem Umfang aufgehoben sind und sich die Menschen wieder öfter in größeren Gruppen treffen.“ Während der Corona-Zeit hätten Abstands- und Maskenpflicht die Übertragung der Erkältungs- und Grippeviren eingedämmt, doch dadurch seien auch weniger Abwehrkräfte durch Antikörper aufgebaut worden.