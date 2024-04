Lehrerbefragung des „Deutschen Schulbarometers“ Berufswechsel für immer mehr Lehrer eine Option

Nur unwesentlich besser fällt die Einschätzung für die Gesamtschulen aus (42 Prozent). An Berufschulen ist, so die Lehrersicht laut Schulbarometer, nicht nur die Nullbock-Mentalität am ausgeprägtesten (21 Prozent), auch psychische Probleme seien dort bei jedem achten Berufsschüler (12 Prozent) auszumachen. Schaut man sich die Ergebnisse im Detail an, zeigt sich, dass generell das als wachsende Herausforderung empfundene Schülerverhalten „in sozial benachteiligten Lagen“, so die Formulierung der Robert Bosch Stiftung in ihrer Bilanz, mit 42 Prozent deutlich massiver auftritt als in „sozial günstigen Lagen“ (27 Prozent).