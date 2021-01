Corona-Schutz-Visier statt Maske : Mit Sonnenstrahlen im Kampf gegen Viren

Werner Quinten aus Hüttersdorf mit seiner neuesten Erfindung, dem „Quinten-Viren-Killer“. Foto: Martin Trappen

Hüttersdorf Werner Quinten aus Hüttersdorf hat ein besonderes Corona-Schutz-Visier erfunden. Eine Weltneuheit, wie er sagt.

Was macht ein Elektrotechniker im Ruhestand während einer weltumspannenden Pandemie? Er setzt seine Leidenschaft fürs Tüfteln und sein über Jahre erworbenes Know-How ein, um einen ganz speziellen Corona-Schutz zu erfinden. Das jedenfalls hat Werner Quinten aus Hüttersdorf gemacht. Seine neueste Erfindung ist der „Quinten-Viren-Killer“, wie er das Gerät getauft hat. Es handelt sich dabei um ein Schutzvisier, das Viren und Bakterien mithilfe von UV-Strahlung abtötet, wie er erläutert. Anstoß für die Erfindung sei der Wunsch gewesen, sich sicher in der Öffentlichkeit bewegen zu können, ohne jemanden anzustecken oder angesteckt zu werden, aber ohne einen Mundschutz tragen zu müssen. „Das Problem bei den normalen Masken ist, dass sie die Viren nicht zuverlässig stoppen und dass man immer wieder die eigene schlechte Luft einatmet“, so Quinten. „Mein Visier bedeutet Schutz für den Träger und für alle anderen. Sowohl die Luft die man einatmet als auch die, die man ausatmet, wird komplett von Viren befreit“, wirbt der Tüftler für seine Erfindung.

Das erreicht das Visier laut Quinten durch sogenannte UV-C-Strahlung. Dabei handele es sich um ungefilterte UV-Strahlung, die auf der Erde so nicht vorkomme, da die UV-C-Strahlung der Sonne von der Erdatmosphäre herausgefiltert werde. Für den menschlichen Körper sei diese Strahlung jedoch gefährlich, weiß Quinten. Daher habe er das Visier so konstruiert, dass Haut und Augen geschützt werden, während die Strahlen nur potenzielle Viren abtöten. Und das funktioniert so: Das Schutzvisier besteht aus zwei dünnen Scheiben. Sie wurden speziell behandelt, damit sie die UV-C-Strahlung herausfiltern. Zwischen den beiden Scheiben sind Hochleistungs-LEDs angebracht, welche die Strahlung erzeugen. Alle Luft, die der Träger ein- und ausatmet, muss zunächst durch die Strahlung hindurch und wird dabei desinfiziert.

So simpel Quintens Erfindung zunächst aussieht, so viel Know-How und Arbeit stecke darin, betont der Tüftler. Um etwa auf die Scheiben die unsichtbare, hauchdünne UV-C-Beschichtung anzubringen, brauche es drei Tage. „Außerdem habe ich ein Wärmemanagement eingebaut, um die Hitze, die die Hochleistungs-LEDs erzeugen, ohne Komplikationen abzuführen.“ Betrieben wird das Gerät über ein Powerpack, einen größeren externen Akku, den man zusätzlich dabeihaben muss.

Zwei andere Erfindungen Quintens verwenden ebenfalls UV-C-Strahlung, um Viren und Bakterien abzutöten: Raumluftdesinfizierer in unterschiedlichen Größen – passend je nach Raumgröße – und ein Hand-Desinfizierer, kompakt genug, um ihn in der Hosentasche mit sich zu tragen. Die Raumluftdesinfizierer – der Name verrät es schon – nutzen die UV-C-Strahlung, um die Raumluft zu säubern. „Somit ist es nicht nötig, einen Filter zu wechseln, der dann voller Viren und Bakterien steckt, mit denen man dann beim Wechseln unweigerlich in Berührung kommt“, betont Quinten. Der Hand-Desinfizierer sei dazu gedacht, Oberflächen im Alltag zu desinfizieren, erläutert der Erfinder, etwa die Griffe vom Einkaufswagen.

Quinten ist vom universellen Nutzen seiner Erfindungen überzeugt. Denn: Die UV-C-Strahlung töte nicht nur Corona-Viren ab, sondern alle Viren und Bakterien ab. „Das bedeutet, auch wenn die Pandemie einmal vorbei ist, kann man meine Erfindungen immer noch in verschiedenen Bereichen einsetzen, überall dort, wo man mit vielen Viren in Kontakt kommt – in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und so weiter.“

Er will nun eine kleine Produktion aufbauen, um die Masken auch in größeren Stückzahlen zu produzieren. Dafür sucht er nun einen Investor. Ein fertiges Visier soll laut Quinten, rund 250 Euro kosten. „Das hört sich erst einmal nach viel Geld an“, räumt Quinten ein. „Wenn man aber bedenkt, welche teuren Materialien verwendet werden und wie viel Arbeit es brauch, die Beschichtung auf das Visier zu bringen, sind 250 Euro eigentlich billig“, ist sich der Erfinder sicher.

Diese Geräte sollen die Raumluft mithilfe von Viren- und Bakterien-tötender UV-C-Strahlung desinfizieren. Foto: Martin Trappen Foto: Martin Trappen